Рустам Солнцев высказался о расставании Бородиной и Омарова

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«Могу только предполагать, хотя и с высокой долей вероятности. Одна из причин, безусловно, деньги, которые Бородина зарабатывает, рекламируя в своем Инстаграме вьетнамскую "паленку", а ее муж - нет. Кто он вообще?» - сказал Солнцев «Комсомольской правде».

Он усомнился в том, что Омаров может называть себя бизнесменом. По его словам, «люди не дураки», «прогуглили» бизнесы мужа Бородиной, и оказалось, что тех фирм, которыми он якобы владеет, нет: «либо позакрывались, либо записаны на других людей».

«Полагаю, что о своей семейной жизни экс-супруг скоро расскажет: надо же как поддерживать к себе интерес. А как еще, если знаменитой жены уже нет?» - заявил экс-участник «Дома-2».

Он также предположил, что Бородина и Омаров могли расстаться из-за излишнего внимания супруга телеведущей к другим женщинам.

«Об изменах говорить не решусь, но флирт с его стороны однозначно был. А Ксения - истинная собственница. И я помню, например, как многие ее подруги были уволены из фавориток по самым разным причинам. Видимо, так же произошло и с мужем», - считает Солнцев.

По мнению шоумена, Ксения вышла замуж за Омарова, потому что «просто не хотела быть одна», а потом устала его содержать.

«Ксюша ведь не на помойке себя нашла. Она умеет считать финансы. Что тут можно сказать? Ксении - добро пожаловать в мир других мужчин, а Курбану - давай, до свиданья! Думаю, его вскоре все забудут», - заключил Рустам Солнцев.

Ранее в пятницу стало известно, что телеведущая Ксения Бородина подала документы на расторжение брака с бизнесменом Курбаном Омаровым. Слухи о возможном расставании супругов ходили уже несколько недель. Поклонники заметили, что Бородина и Омаров прекратили появляться на мероприятиях и публиковать совместные фотографии в соцсетях.