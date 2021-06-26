Развода не будет? Элджей приехал на премьеру к Ивлеевой

Музыкант Элджей приехал с цветами на премьеру фильма своей жены блогера Анастасии Ивлеевой
и, несмотря на слухи о проблемах в отношениях, супруги выглядели вполне счастливыми. Об этом пишет «СтарХит»
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Около месяца назад, после празднования дня рождения Ивлеевой, появилась информация, что пара находится на грани развода. Поклонники обратили внимание, что блогерша не носит обручальное кольцо, а затем стало известно, что она сняла квартиру, чтобы отдохнуть от мужа.
Однако Элджей не смог пропустить премьеру фильма «Блогеры и дороги», который создала Ивлеева вместе с друзьями. Он приехал на мероприятие в хорошем настроении и с букетом цветов. В свою очередь Анастасия Ивлеева, благодаря со сцены всех, кто поддерживал ее, упомянула и про мужа.
«Принесите, пожалуйста, Элджею бутылку шампанского и два ведра попкорна. Он сидит в седьмом ряду», — заявила блогерша.
Издание отмечает, что во время премьеры супруги сидели рядом, и у очевидцев не создалось впечатления, что они собираются расстаться.