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«Года два не хотел ничего»: Стоянов рассказал о неудачном свидании

Алиса Селезнёва
1 час назад
По словам актера Юрия Стоянова, в юности у него на несколько лет отбило желание встречаться с девушками неудачное свидание на студенческой вечеринке. Эту историю он рассказал в YouTube-шоу «Я себя знаю!».
«Года два не хотел ничего»: Стоянов рассказал о неудачном свидании
Фото: ТАССТАСС
Он отметил, что этот случай произошел, когда он был еще старшеклассником. Ему отчаянно хотелось иметь «неплатонические» отношения с девушками и он обратился за помощью к своему другу, который был уже студентом политеха. Тот привел его на вечеринку второго курса.
«И вот приходим мы в общежитие. Все студенты, а я десятиклассник. Стоит магнитофон, проигрыватель. Я сел на кровать и сижу. Они танцуют, а я на друга смотрю — мол, когда? Он демонстративно встает и говорит: «А сейчас объявляется белый танец». До этого он подошел к одной девушке, которую я видел со спины. Она поворачивается и подходит ко мне. И я вижу, что она — зайцегуб! У нее проблема жуткая», — рассказал юморист.
Он отметил, что все время, пока они танцевали, он пребывал в ужасе. А затем девушка вновь усадила его на кровать и сказала: «Ну вот и ничего страшного».
«После этого я года два не хотел ничего. Больше не обращался с такими просьбами ни к кому», - заявил Стоянов.
Ранее Юрий Стоянов похвастался солидной пенсией. Он рассказал, что получает около 60 тысяч рублей в месяц, 30 тысяч из которых составляет надбавка за звание Народного артиста России. При этом, по его словам, он не прекращал работать даже во время эпидемии коронавируса и запустил в социальных сетях мини-сериал «Стоянов в изоляции».
Шоу-бизнес,Юрий Стоянов,
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