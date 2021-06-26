«Коронавирус передается не только по матери»: Ургант продолжает высмеивать защитника непривитых россиян Бероева

Напомним, актер, соучредитель БФ «Я есть!» Егор Бероев явился на церемонию награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Летопись победы» с нашитой на предмет одежды желтой шестиконечной звездой - вроде тех, что должны были носить евреи в фашистской Германии. Таким способом артист захотел высказать отношение к введению ограничений для тех, кто не желает прививаться от коронавируса.

Жизнь и достоинство людей не могут приноситься в жертву общественным благам, люди неотделимы от их достоинства и свободы выбора — даже если этот выбор вам не по душе, и вы желаете ему только добра, заявил Егор Бероев.