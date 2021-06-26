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«Коронавирус передается не только по матери»: Ургант продолжает высмеивать защитника непривитых россиян Бероева

Елена Прошина
33 минуты назад
Известный телеведущий Иван Ургант уже второй день подряд жестко высмеивает актера Егора Бероева, выступившего в поддержку непривитых россиян, в своем шоу на Первом канале.
«Коронавирус передается не только по матери»: Ургант продолжает высмеивать защитника непривитых россиян Бероева
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На курортах Краснодарского края можно будет отдохнуть только с прививкой. Егор Бероев уже сравнил эту меру с исходом евреев из Египта», — сыронизировал Ургант.
«Егор Бероев заявил «мое тело - мое дело, не нужно меня принуждать прививаться» и сравнил ограничения против коронавируса с дискриминацией евреев. Это не совсем правильно, так как коронавирусная инфекция передается не только по матери», — отметил телеведущий в эфире Первого канала.
Напомним, актер, соучредитель БФ «Я есть!» Егор Бероев явился на церемонию награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Летопись победы» с нашитой на предмет одежды желтой шестиконечной звездой - вроде тех, что должны были носить евреи в фашистской Германии. Таким способом артист захотел высказать отношение к введению ограничений для тех, кто не желает прививаться от коронавируса.
«Я не делал прививки коронавируса. Некоторые мои товарищи вакцинировались. Это никогда не выступало поводом для ссор и споров. Мы являемся взрослыми людьми, с уважением относимся к выбору друг друга. Но сегодня я живу в мире, где это стало опознавательным знаком... Передо мной встал вопрос: как мы, потомки победителей могли до такого дойти?», — заявил артист, который входит в число членов жюри конкурса.
Жизнь и достоинство людей не могут приноситься в жертву общественным благам, люди неотделимы от их достоинства и свободы выбора — даже если этот выбор вам не по душе, и вы желаете ему только добра, заявил Егор Бероев.
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