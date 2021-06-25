Макеева устроила потасовку с бывшей женой своего мужа

Актриса Анастасия Макеева подралась с бывшей женой своего мужа Светланой Мальковой. Обе женщины опубликовали фрагменты драки в сторис Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Инцидент произошел после записи ток-шоу « Андрей Малахов . Прямой эфир».

На опубликованном Светланой Мальковой видео Макеева кидается на нее со спины. Также экс-супруга избранника актрисы продемонстрировала заключение врачей, где говорится, что в противостоянии она получила ушиб грудной клетки и травму нескольких мышц и сухожилий на уровне тазобедренного сустава и бедра.

Вскоре на публикацию Мальковой отреагировала Анастасия Макеева.

Она заявила, что Светлана оставила за кадром начало их драки, и предложила оппонентке пройти курсы управления гневом.

На опубликованном Макеевой видео Светлана бьет ее по руке с телефоном, гаджет падает на пол, за кадром слышны звуки потасовки.

Анастасия Макеева в этом году вышла замуж за Романа Малькова. Когда Макеева рассказала о новом возлюбленном, выяснилось, что он женат и воспитывает четверых детей. Роман развелся с женой Светланой лишь спустя два месяца после того, как их роман с Макеевой стал достоянием общественности.