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Нервы сдали: Макеева устроила потасовку с бывшей женой своего мужа

Вероника Полынина
47 минут назад
Актриса Анастасия Макеева подралась с бывшей женой своего мужа Светланой Мальковой. Обе женщины опубликовали фрагменты драки в сторис Instagram.
Макеева устроила потасовку с бывшей женой своего мужа
Фото: InstagramInstagram
Инцидент произошел после записи ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
На опубликованном Светланой Мальковой видео Макеева кидается на нее со спины. Также экс-супруга избранника актрисы продемонстрировала заключение врачей, где говорится, что в противостоянии она получила ушиб грудной клетки и травму нескольких мышц и сухожилий на уровне тазобедренного сустава и бедра.
Вскоре на публикацию Мальковой отреагировала Анастасия Макеева.
Она заявила, что Светлана оставила за кадром начало их драки, и предложила оппонентке пройти курсы управления гневом.
На опубликованном Макеевой видео Светлана бьет ее по руке с телефоном, гаджет падает на пол, за кадром слышны звуки потасовки.
Анастасия Макеева в этом году вышла замуж за Романа Малькова. Когда Макеева рассказала о новом возлюбленном, выяснилось, что он женат и воспитывает четверых детей. Роман развелся с женой Светланой лишь спустя два месяца после того, как их роман с Макеевой стал достоянием общественности.
Анастасия, Роман и Светлана выясняли отношения в студии программы «Прямой эфир», их любовному треугольнику было посвящено две передачи. После этого, по словам Макеевой, Светлана организовала сопернице настоящую травлю в соцсетях.
Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,Андрей Малахов,
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