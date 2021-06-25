Макеева устроила потасовку с бывшей женой своего мужа

Актриса Анастасия Макеева
подралась с бывшей женой своего мужа Светланой Мальковой. Обе женщины опубликовали фрагменты драки в сторис Instagram.
Инцидент произошел после записи ток-шоу «Андрей Малахов
. Прямой эфир».
На опубликованном Светланой Мальковой видео Макеева кидается на нее со спины. Также экс-супруга избранника актрисы продемонстрировала заключение врачей, где говорится, что в противостоянии она получила ушиб грудной клетки и травму нескольких мышц и сухожилий на уровне тазобедренного сустава и бедра.
Она заявила, что Светлана оставила за кадром начало их драки, и предложила оппонентке пройти курсы управления гневом.
На опубликованном Макеевой видео Светлана бьет ее по руке с телефоном, гаджет падает на пол, за кадром слышны звуки потасовки.
Анастасия Макеева в этом году вышла замуж за Романа Малькова. Когда Макеева рассказала о новом возлюбленном, выяснилось, что он женат и воспитывает четверых детей. Роман развелся с женой Светланой лишь спустя два месяца после того, как их роман с Макеевой стал достоянием общественности.
Анастасия, Роман и Светлана выясняли отношения в студии программы «Прямой эфир», их любовному треугольнику было посвящено две передачи. После этого, по словам Макеевой, Светлана организовала сопернице настоящую травлю в соцсетях.