Худрук "Ленкома" ответил на обвинения в травле Захаровой

Актриса Александра Захарова
хотела стать художественным руководителем «Ленкома» после своего отца Марка Захарова
. Об этом рассказал нынешний руководитель театра, совмещающий должности директора и худрука, Марк Варшавер.
«Давайте честно: Захарова хотела быть художественным руководителем «Ленкома». Но не произошло...», - сказал Варшавер в интервью News.ru.
Варшавер опроверг слухи о том, что он якобы пытается выжить Захарову из театра, заменяя ее «дублершами».
По его словам, он всегда выступал за вторые составы в спектаклях, но его не слушали. Теперь, когда он принимает решения сам, вторые составы появились у всех спектаклей.
Кроме того, Варшавер отметил, что Захарова продолжает играть все главные роли, которые у нее были при ее отце.
«Никто Александру Захарову не преследует, у нее шесть главных ролей. И пусть она работает! В будущем году мы отметим юбилей Александры Марковны, ей исполнится 60 лет. Я не назначал ее в «Ва-банк» на девочку 18 лет — так решил Марк Анатольевич, ему виднее. Что поделать, значит, так и будет, чтобы она играла в своем возрасте те спектакли, которые она сегодня играет», - сказал руководитель «Ленкома».
Марк Захаров скончался 28 сентября 2019 года в возрасте 85 лет. Он руководил «Ленкомом» с 1973 года. После смерти Марка Захарова директором «Ленкома» с расширенными полномочиями был назначен Марк Варшавер. Он также занимается художественным руководством театра.