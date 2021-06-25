Худрук "Ленкома" ответил на обвинения в травле Захаровой

Актриса Александра Захарова хотела стать художественным руководителем «Ленкома» после своего отца Марка Захарова . Об этом рассказал нынешний руководитель театра, совмещающий должности директора и худрука, Марк Варшавер.

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«Давайте честно: Захарова хотела быть художественным руководителем «Ленкома». Но не произошло...», - сказал Варшавер в интервью News.ru.

Варшавер опроверг слухи о том, что он якобы пытается выжить Захарову из театра, заменяя ее «дублершами».

По его словам, он всегда выступал за вторые составы в спектаклях, но его не слушали. Теперь, когда он принимает решения сам, вторые составы появились у всех спектаклей.

Кроме того, Варшавер отметил, что Захарова продолжает играть все главные роли, которые у нее были при ее отце.

«Никто Александру Захарову не преследует, у нее шесть главных ролей. И пусть она работает! В будущем году мы отметим юбилей Александры Марковны, ей исполнится 60 лет. Я не назначал ее в «Ва-банк» на девочку 18 лет — так решил Марк Анатольевич, ему виднее. Что поделать, значит, так и будет, чтобы она играла в своем возрасте те спектакли, которые она сегодня играет», - сказал руководитель «Ленкома».