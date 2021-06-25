"На ИВЛ, COVID не подтвержден": менеджер о МакSим

По словам представителя артистки, МакSим все еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом подтвержденного тестами коронавируса у нее нет.

Ранее менеджер МакSим утверждал, что певица пробудет в состоянии медикаментозного сна 3-4 дня. По словам врача анестезиолога-реаниматолога Александра Патрикеева, искусственная кома, в которой сейчас находится певица, применяется, чтобы организм лучше адаптировался к лекарственным препаратам, а также, чтобы предотвратить кислородное голодание мозга. Состояние, в котором сейчас находится МакSим, похоже на глубокий сон, отключающий двигательную активность.