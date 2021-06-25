"На ИВЛ, COVID не подтвержден": менеджер о МакSим

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Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Мария Иванова
28 минут назад
Певица МакSим (Марина Абросимова) остается в коме и подключена к аппарату ИВЛ, ее состояние не изменилось. Об этом РИА Новости заявила представитель артистки.
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Фото:  пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим
МакSим была госпитализирована 12 июня после концерта в Казани. Врачи диагностировали у нее 40-процентное поражение легких, однако ПЦР-тест на коронавирус оказался отрицательным, ей поставили диагноз вирусная пневмония. 19 июня стало известно, что артистку ввели в искусственную кому.
По словам представителя артистки, МакSим все еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом подтвержденного тестами коронавируса у нее нет.
«Пока ситуация такая же. Сейчас ей уже тесты не делают, картина по лечению ясна, поэтому нет необходимости», - отметила представитель певицы.
Ранее менеджер МакSим утверждал, что певица пробудет в состоянии медикаментозного сна 3-4 дня. По словам врача анестезиолога-реаниматолога Александра Патрикеева, искусственная кома, в которой сейчас находится певица, применяется, чтобы организм лучше адаптировался к лекарственным препаратам, а также, чтобы предотвратить кислородное голодание мозга. Состояние, в котором сейчас находится МакSим, похоже на глубокий сон, отключающий двигательную активность.
Шоу-бизнес,РИА Новости,Казань,
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