"Погрязли в грязи и самообмане": Экс-жена о семье Гуфа

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21 июня Айза заявила о воссоединении с Гуфом (настоящее имя – Алексей Долматов) спустя восемь лет после расставания.

Бизнес-леди, телеведущая и блогер заявила, что Гуф – ее судьба, и он «достоин самого лучшего – ее».

На следующий день сестра Гуфа Ольга Долматова опубликовала в сторис фото брата, обнимающего другую женщину – Юлию Королеву , с которой, по мнению Айзы, он расстался ради нее.

После этого Айза записала несколько сторис в слезах и заявила, что Алексей снова ее обманул.

Подписчики не поверили Айзе и решили, что разговор о воссоединении был пиар-ходом.

В ответ Айза опубликовала переписку с бывшим мужем, где он признается, что скучает, и обещает, что его девушка завтра уедет из его дома.

Сегодня Долматова решила обратиться к сестре Гуфа. По словам Айзы, Ольга бросила своих детей, говорила гадости про Юлию Королеву и снабжала брата наркотиками.