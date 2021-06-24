"Погрязли в грязи и самообмане": Экс-жена о семье Гуфа

Бывшая жена Гуфа Айза Долматова
заявила, что семья рэпера погрязла в «гнили, грязи и самообмане».
21 июня Айза заявила о воссоединении с Гуфом (настоящее имя – Алексей Долматов) спустя восемь лет после расставания.
Бизнес-леди, телеведущая и блогер заявила, что Гуф – ее судьба, и он «достоин самого лучшего – ее».
На следующий день сестра Гуфа Ольга Долматова опубликовала в сторис фото брата, обнимающего другую женщину – Юлию Королеву
, с которой, по мнению Айзы, он расстался ради нее.
После этого Айза записала несколько сторис в слезах и заявила, что Алексей снова ее обманул.
Подписчики не поверили Айзе и решили, что разговор о воссоединении был пиар-ходом.
В ответ Айза опубликовала переписку с бывшим мужем, где он признается, что скучает, и обещает, что его девушка завтра уедет из его дома.
Сегодня Долматова решила обратиться к сестре Гуфа. По словам Айзы, Ольга бросила своих детей, говорила гадости про Юлию Королеву и снабжала брата наркотиками.
«Оля, ты своих детей когда в последний раз видела?)) раздала бедных) так еще и незаконной профессией овладела, где главный клиент твой же братец)) да да) и это он мне об этом рассказала! Вся ваша компания настолько увязла в гнили, грязи и самообмане! Что я, как профессор Мориарти (хотя откуда вам неучам знать кто это), развела вас как малышей) и да, Алёша, ты прав был, когда сказал, что мне такой старый больной и толстый не нужен))) поэтому я тебя к своему телу и не допустила) жаль во всей этой ситуации Юлю) ведь это они же ее мне и срали))» - заявила Айза.