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«Я крепенько уснула»: Монеточка рассказала о перенесенной операции

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Певица Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, опубликовала в Instagram фотографию с больничной койки, заявив, что перенесла первую в своей жизни операцию.
«Я крепенько уснула»: Монеточка рассказала о перенесенной операции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Артистка отметила, что ничего не говорила о том, что ей предстоит, так как «дико боялась этого процесса, не хотела думать и представлять».
«Но все было не так страшно, я крепенько уснула и ничего не поняла», - рассказала она поклонникам.
При этом Монеточка не уточнила, из-за чего оказалась на операционном столе, пожелав фанатам «никогда не болеть, а если уж болеть, то быстро выздоравливать».
Ранее Монеточка опубликовала снимок билборда на Таймс-сквер в Нью-Йорке со своей фотографией. Она отметила, что приняла участии в кампании Equal, которую запустил сервис Spotify в поддержку женщин в музыкальной индустрии.
Певица подчеркнула, что «любит публично выражать поддержку смелым девушкам» и уверена, что это необходимо делать. Монеточка напомнила поклонникам, что только 20 процентов музыкантов сегодня - женщины. Одной из причин такого явления она назвала устаревшие убеждения, что женщина может быть лишь музой, а не поэтом.
Шоу-бизнес,Елизавета Гырдымова,
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