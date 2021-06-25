«Я крепенько уснула»: Монеточка рассказала о перенесенной операции

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Артистка отметила, что ничего не говорила о том, что ей предстоит, так как «дико боялась этого процесса, не хотела думать и представлять».

«Но все было не так страшно, я крепенько уснула и ничего не поняла», - рассказала она поклонникам.

При этом Монеточка не уточнила, из-за чего оказалась на операционном столе, пожелав фанатам «никогда не болеть, а если уж болеть, то быстро выздоравливать».

Ранее Монеточка опубликовала снимок билборда на Таймс-сквер в Нью-Йорке со своей фотографией. Она отметила, что приняла участии в кампании Equal, которую запустил сервис Spotify в поддержку женщин в музыкальной индустрии.