"Моргенштерн в гости ходит с женой, мамой, тещей и тестем"

Несколько дней назад Моргенштерн рассказал, что его возлюбленная Дилара Зинатуллина сделала ему предложение руки и сердца. Исполнитель рассказал, что девушка подарила ему кольцо во время его первого шаббата в синагоге. Алишер призвал других девушек завидовать, так как он «выходит за жену».