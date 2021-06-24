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"Моргенштерн в гости ходит с женой, мамой, тещей и тестем"

Вероника Полынина
59 минут назад
Скандальный рэпер Моргенштерн «взрослеет». К такому выводу пришел бывший председатель Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов.
"Моргенштерн в гости ходит с женой, мамой, тещей и тестем"
Фото: ТАССТАСС
«Взрослеет! Еще недавно так угорал надо мной, когда я ему прогнозировал серьезность, а теперь в гости ходит с женой, мамой, тещей и тестем. Кайфует – исключительно от общения, употребляет – только легкие напитки и крайне умеренно», - заявил Мурзагулов «Комсомольской правде».
Он также задался вопросом, изменит ли взросление музыканта его творчество.
«Любопытно, что он будет писать через пару лет взрослой жизни? И станет ли взрослее его аудитория?» - добавил Мурзагулов.
Несколько дней назад Моргенштерн рассказал, что его возлюбленная Дилара Зинатуллина сделала ему предложение руки и сердца. Исполнитель рассказал, что девушка подарила ему кольцо во время его первого шаббата в синагоге. Алишер призвал других девушек завидовать, так как он «выходит за жену».
«Мальчик: делает предложение. Мужчина: принимает его», — заявил артист в Instagram.
Также Моргенштерн признался, что они с Диларой до сих пор не живут вместе, однако сейчас артист покупает дом площадью 700 квадратных метров, в котором, возможно, поселятся вместе.
Шоу-бизнес,Ростислав Мурзагулов,Комсомольская правда,Башкортостан,
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