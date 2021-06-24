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«Было ужасно тяжело»: дочь Даны Борисовой — впервые о своем состоянии

WMJ.ruиещё 1
1 час назад
13-летняя наследница звезды впервые высказалась после инцидента с самоповреждением.
«Было ужасно тяжело»: дочь Борисовой о своем состоянии
Фото: InstagramInstagram
В мае этого года дочь Даны Борисовой Полина нанесла себе увечья в школьном туалете. Борисова после инцидента с самоповреждением дочери поместила ее в закрытую клинику. В личном блоге Полина впервые рассказала, как чувствовала себя в стенах учреждения.
По словам девочки, она долгое время страдала от панических атак и несколько раз попадала в больницу, однако лечение не приносило успеха. Самый сильный приступ у Полины случился как раз во время последнего инцидента прямо на уроке.
Первые 2 недели в больнице было ужасно тяжело, хотелось есть, жарко, не смогла спать, мне никак не помогали, я могла в истерике валяться на полу, а врач приходит только на следующий день,
— высказалась дочь Борисовой.
После произошедшего Дану Борисову раскритиковали за то, что она бросила находящуюся на грани срыва 13-летнюю дочь и улетела в командировку.
Шоу-бизнес,Дана Борисова,
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