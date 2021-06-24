50-летний миллиардер: У Лободы нашелся покровитель

Поклонники певицы не ожидали, что покровитель окажется настолько серьезным, а история с Тиллем Линдеманном – фарсом, нужным исключительно для пиара.
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О первом браке Светланы Лободы
с танцовщиком из ее команды Андреем Царем прекрасно знают все поклонники знаменитости. В этом союзе родилась дочь Ева. Брак уже давно распался, а исполнительница не скрывает дочь и охотно показывает ее в социальных сетях.
Кто отец младшей дочери Тильды, неизвестно до сих пор. Некоторое время ходили слухи, что это Тилль Линдеманн. Светлана активно подогревала эти разговоры, но Собчак во время интервью с Нателлой Крапивиной
уверено дала понять зрителям, что это исключительно пиар.
Ксения придерживается мнения, что это крайне странная и ненужная для Светы история. Она до сих пор недоумевает, для чего продюсер и артистка придумали ее. Выслушав позицию Собчак, Нателла не нашлась, что ответить.
Разрыв между Крапивиной и Лободой стал для многих неожиданным. Они были связаны не только деловыми отношениями. Нателла и Светлана близко дружили на протяжении многих лет. Ходили даже слухи о нетрадиционной ориентации дам, но никаких подтверждений они не нашли.
Буквально на днях в сети появилась новая информация. Целый ряд Телеграм-каналов, ссылаясь на анонимные источники, сообщили, что Светлана на самом деле не одна. У нее имеется серьезный покровитель, с которым звезду связывают любовные отношения.
По словам представителей прессы, это Артур Гранц – миллиардер родом из Армении. Разница в возрасте у них не критичная, бизнесмену исполнилось всего 50 лет.
Те же источники уверяют, что Тильда – не его дочь. Якобы, отношения с Лободой начались уже после того, как девочка появилась на свет.
Насколько правдива эта информация, на данный момент неизвестно. Светлана еще никак не комментировала ее. Пользователи сети и журналисты ждут, пока знаменитость выйдет на связь.