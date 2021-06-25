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У вокалиста группы Blink-182 обнаружили рак

Москва24иещё 1
1 час назад
У Марка Хоппуса, вокалиста и бас-гитариста американской панк-рок-группы Blink-182, диагностировали рак.
У вокалиста Blink-182 обнаружили рак
Фото: Invision/AP/Amy HarrisInvision/AP/Amy Harris
"Последние три месяца я прохожу химиотерапию от рака. У меня рак. Это паршиво, и мне страшно, но в то же время мне повезло с невероятными врачами, семьей и друзьями, помогающими мне справиться с этим", – поделился музыкант в Twitter.
49-летний Хоппус также рассказал, что ему предстоит лечение на протяжении нескольких месяцев, но он старается не терять надежду и "позитивный настрой".
"Жду не дождусь, когда освобожусь от рака и смогу увидеть всех вас на концерте в ближайшем будущем", – добавил вокалист. Какого именно типа рак выявлен, Хоппус не уточняет.
Панк-рок-группа Blink-182 была основана в Калифорнии в 1992 году Марком Хоппусом, а также гитаристом и вокалистом Томом Делонгом и барабанщиком Скоттом Рэйнором.
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