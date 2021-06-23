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Украина признала Киркорова угрозой нацбезопаности страны

Ura.Ru
1 час назад
Российский певец Филипп Киркоров признан правительством Украины персоной, представляющей угрозу национальной безопаности. Список «опасных» деятелей культуры опубликован на сайте украинского Минкульта. Филипп Бедросович там находится под номером 66.
Киркоров пополнил список "опасных" для Украины деятелей культуры
Фото: ТАССТАСС
Представление на Киркорова поступило от СБУ, передает украинское издание «Униан». Минкульт включил его в список «угроз нацбезопасности» автоматически, так как не имеет полномочий самостоятельно решать, кого в него включать, продолжает издание.
Украинские журналисты припомнили Киркорову его высказывания в защиту возвращения Крыма, против несанкционированных акций в поддержку блогера Алексея Навального. Также в вину певцу ставится то, что он называл главу РФ Владимира Путина «лучшим президентом».
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