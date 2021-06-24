В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Поборовший болезнь Юдашкин пришел на юбилей Галкина

Елена Прошина
28 минут назад
Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram серию фотографий, сделанных на празднике по случаю его 45-летия. Подписчики Галкина обратили внимание, что поздравить ведущего пришел модельер Валентин Юдашкин.
Поборовший болезнь Юдашкин пришел на юбилей Галкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
СМИ писали, что модельер столкнулся с онкологическим заболеванием в 2016 году.
В июле 2018-го певец Иосиф Кобзон в эфире «Пусть говорят» рассказал о лечившихся от рака знаменитостях. Он упомянул, что родные Юдашкина «пропустили распространение метастаз». В декабре того же года дочь модельера рассказала, что у него «уже все отлично».
В 2021 году сам модельер рассказал, что его проблемы со здоровьем начались с головных болей. Он обратился к врачам и выяснил, что очагом стал рак почки, который позже дал метастазы. За лечение Юдашкина взялся хирург-онколог, академик Михаил Давыдов, которого модельер называет своим вторым отцом.
На снимках, которые показал Галкин, 57-летний модельер танцует вместе с остальными гостями и участвует в конкурсах с Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле.
«Вы безсмертные что-ли? Столько старичков соберать третья волна же», - возмутилась в комментария @nails_ulan_ude_ (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«А где же маски и дистанция?)» - добавила @vessna_09.
С ними поспорили другие пользователи, напомнившие, что Пугачева, Галкин и Юдашкин сделали прививки от коронавируса еще в марте.
Шоу-бизнес,Валентин Юдашкин,Михаил Давыдов,Максим Галкин,Лайма Вайкуле,Иосиф Кобзон,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители