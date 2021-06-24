Поборовший болезнь Юдашкин пришел на юбилей Галкина

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram серию фотографий, сделанных на празднике по случаю его 45-летия. Подписчики Галкина обратили внимание, что поздравить ведущего пришел модельер Валентин Юдашкин.
СМИ писали, что модельер столкнулся с онкологическим заболеванием в 2016 году.
В июле 2018-го певец Иосиф Кобзон в эфире «Пусть говорят» рассказал о лечившихся от рака знаменитостях. Он упомянул, что родные Юдашкина «пропустили распространение метастаз». В декабре того же года дочь модельера рассказала, что у него «уже все отлично».
В 2021 году сам модельер рассказал, что его проблемы со здоровьем начались с головных болей. Он обратился к врачам и выяснил, что очагом стал рак почки, который позже дал метастазы. За лечение Юдашкина взялся хирург-онколог, академик Михаил Давыдов, которого модельер называет своим вторым отцом.
На снимках, которые показал Галкин, 57-летний модельер танцует вместе с остальными гостями и участвует в конкурсах с Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле.
«Вы безсмертные что-ли? Столько старичков соберать третья волна же», - возмутилась в комментария @nails_ulan_ude_ (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«А где же маски и дистанция?)» - добавила @vessna_09.