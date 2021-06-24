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"Сын пугливо оглядывался»: Собчак расстроило отношение к детям в зоопарке

Алиса Селезнёва
1 час назад
Телеведущая и блогер Ксения Собчак рассказала в Instagram о походе с сыном Платоном в Московский зоопарк, призвав родителей не кричать на детей.
"Сын пугливо оглядывался»: Собчак расстроило отношение к детям в зоопарке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Сходили тут с Платоном в Московский зоопарк. Не была тут 100 лет и, конечно, обрадовалась, как все тут подчистили и обустроили, хотя смотреть на животных в клетках почему-то лично мне было неприятно. Но Платон очень хотел увидеть зоопарк», - написала Собчак, проиллюстрировав пост фотографиями облезлого верблюда и растянувшихся на камнях львиц.
Телеведущая подчеркнула, что еще больше, чем грустные животные, ее расстроили родители, которые привели своих детей в зоопарк.
«Почему просто подавляющее большинство родителей общалось в этом зоопарке с детьми так, как будто это не дети, а особо опасные заключенные? Откуда эта традиция кошмарить детей жестким тоном и резкими движениями? Мой сын пугливо оглядывался на все эти крики детей и командные окрики взрослых», - заявила Ксения Собчак.
Она призвала родителей читать книги по психологии и не травмировать своих детей.
Платон родился в браке Ксении Собчак с актером Максимом Виторганом. Новость о беременности телеведущей стала сенсацией, поскольку она заработала себе весьма скандальную славу, высказываясь о детях в негативном ключе.
Шоу-бизнес,Максим Виторган,Ксения Собчак,
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