"Сын пугливо оглядывался»: Собчак расстроило отношение к детям в зоопарке

«Сходили тут с Платоном в Московский зоопарк. Не была тут 100 лет и, конечно, обрадовалась, как все тут подчистили и обустроили, хотя смотреть на животных в клетках почему-то лично мне было неприятно. Но Платон очень хотел увидеть зоопарк», - написала Собчак, проиллюстрировав пост фотографиями облезлого верблюда и растянувшихся на камнях львиц.
«Почему просто подавляющее большинство родителей общалось в этом зоопарке с детьми так, как будто это не дети, а особо опасные заключенные? Откуда эта традиция кошмарить детей жестким тоном и резкими движениями? Мой сын пугливо оглядывался на все эти крики детей и командные окрики взрослых», - заявила Ксения Собчак.