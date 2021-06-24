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Звезда «Битвы экстрасенсов» заявила об онкологии

Алиса Селезнёва
1 час назад
Участница «Битвы экстрасенсов» и «Последнего героя» Николь Кузнецова рассказала, что врачи обнаружили у нее рак легких и уже сделали сложную операцию. Об этом пишет «Собеседник».
Звезда «Битвы экстрасенсов» заявила об онкологии
Фото: InstagramInstagram
По словам экстрасенса, из-за рецидивирующего папилломатоза гортани она все 32 года жизни испытывает проблемы с дыханием, и уже перенесла более 300 операций.
«В профилактических целях мне назначили компьютерную диагностику. Это было необходимо, чтобы проследить динамику моего заболевания. В результате врачи обнаружили у меня рак легких. Что послужило первоисточником онкологии, пока не понятно», - рассказала Николь Кузнецова.
Она отметила, что ей сразу же сделали операцию, которая была очень тяжелой, а сейчас проводится реабилитация. Помогло ли лечение, будет понятно только через несколько месяцев.
«Любая противоопухолевая терапия мне противопоказана из-за моего основного заболевания. Если мне в дальнейшем назначат химию, от нее придется отказаться», - подчеркнула она.
При этом участница «битвы экстрасенсов» порадовалась, что до сих пор не заболела коронавирусом, так как для нее это «практически верная смерть».
Кузнецова участвовала в 16-м сезоне «Битвы экстрасенсов», который выходил в 2015 году, и заняла в нем третье место. В 2019 году экстрасенс, с детства страдающая от неизлечимой болезни, заявляла, что живет благодаря помощи немецких врачей, а в России «медленно умирала бы».
Шоу-бизнес,Николь Кузнецова,ИД "Собеседник",
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