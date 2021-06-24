Звезда «Битвы экстрасенсов» заявила об онкологии

Участница «Битвы экстрасенсов» и «Последнего героя» Николь Кузнецова рассказала, что врачи обнаружили у нее рак легких и уже сделали сложную операцию. Об этом пишет « Собеседник ».

Фото: Instagram Instagram

По словам экстрасенса, из-за рецидивирующего папилломатоза гортани она все 32 года жизни испытывает проблемы с дыханием, и уже перенесла более 300 операций.

«В профилактических целях мне назначили компьютерную диагностику. Это было необходимо, чтобы проследить динамику моего заболевания. В результате врачи обнаружили у меня рак легких. Что послужило первоисточником онкологии, пока не понятно», - рассказала Николь Кузнецова.

Она отметила, что ей сразу же сделали операцию, которая была очень тяжелой, а сейчас проводится реабилитация. Помогло ли лечение, будет понятно только через несколько месяцев.

«Любая противоопухолевая терапия мне противопоказана из-за моего основного заболевания. Если мне в дальнейшем назначат химию, от нее придется отказаться», - подчеркнула она.

При этом участница «битвы экстрасенсов» порадовалась, что до сих пор не заболела коронавирусом, так как для нее это «практически верная смерть».