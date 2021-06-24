«Эта тема начинает уже выводить из себя»: Гулькина ответила продюсеру «Миража»

В свою очередь Наталия Гулькина заявила, что «эта тема начинает уже ее выводить из себя», так как песни «Миража» она не поет и уж точно не считает себя виновной в развале группы.

По словам артистки, Литягин сам виноват в развале группы, так как не смог найти общий язык со вторым автором хитов «Миража». При этом Гулькина уверена, что прежний состав «Миража» мог бы сейчас собирать полные залы, если бы участники коллектива сумели договориться и поработать вместе.