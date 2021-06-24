«Эта тема начинает уже выводить из себя»: Гулькина ответила продюсеру «Миража»

«Он все время все заслуги только себе приписывает, а то, что люди уже столько лет без его песен нормально живут и работают - это не учитывается. Он говорит, что его песни воруют, я не пою его песни, бывает, что на каких- то мероприятиях меня уговаривают люди спеть пару строчек из наших хитов, на этом - все. Если это считается воровством, тогда я - главный вор», - заметила она.
«Он не пытается ничего предпринять, только обвиняет, поэтому и коллектива нет. Сам наплодил этих всех солисток, а как зарабатывать, не знает. ( ) Литягин жадный, вкладывать деньги в группу он не собирается, ему проще судиться», - заявила певица, подчеркнув, что ей обидно за зрителей.