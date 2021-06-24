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«Эта тема начинает уже выводить из себя»: Гулькина ответила продюсеру «Миража»

Алиса Селезнёва
1 час назад
Бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина отвергла обвинение продюсера Андрея Литягина в воровстве песен и развале коллектива. Об этом пишет «Собеседник».
«Эта тема начинает уже выводить из себя»: Гулькина ответила продюсеру «Миража»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Ранее создатель и продюсер группы «Мираж» Андрей Литягин заявил, что имеет все авторские права на песни, но уже несколько лет судится с экс-солистками Маргаритой Суханкиной, Натальей Гулькиной и Светланой Разиной. По его словам, они поют его треки, не платят деньги и ведут себя «как бывшие содержанки». Литягин также обвинил бывших солисток в развале группы из-за «бабьей дури».
В свою очередь Наталия Гулькина заявила, что «эта тема начинает уже ее выводить из себя», так как песни «Миража» она не поет и уж точно не считает себя виновной в развале группы.
«Он все время все заслуги только себе приписывает, а то, что люди уже столько лет без его песен нормально живут и работают - это не учитывается. Он говорит, что его песни воруют, я не пою его песни, бывает, что на каких- то мероприятиях меня уговаривают люди спеть пару строчек из наших хитов, на этом - все. Если это считается воровством, тогда я - главный вор», - заметила она.
По словам артистки, Литягин сам виноват в развале группы, так как не смог найти общий язык со вторым автором хитов «Миража». При этом Гулькина уверена, что прежний состав «Миража» мог бы сейчас собирать полные залы, если бы участники коллектива сумели договориться и поработать вместе.
«Он не пытается ничего предпринять, только обвиняет, поэтому и коллектива нет. Сам наплодил этих всех солисток, а как зарабатывать, не знает. ( ) Литягин жадный, вкладывать деньги в группу он не собирается, ему проще судиться», - заявила певица, подчеркнув, что ей обидно за зрителей.
Шоу-бизнес,Светлана Разина,Андрей Литягин,Наталия Гулькина,Маргарита Суханкина,ИД "Собеседник",
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