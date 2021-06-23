Проснулся и закричал: Сын Грачевского почувствовал его смерть

Белоцерковская стала героиней программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Она рассказала, что в тот момент, когда умирал Грачевский, их девятимесячный сын Филипп неожиданно проснулся среди ночи и закричал: «Папа». По мнению Екатерины, он почувствовал смерть отца.
По словам вдовы режиссера, Филипп тогда только начал осознавать, кто его мама и папа. В первые дни после смерти Грачевского малыш очень скучал и плакал, а сейчас улыбается, когда мама показывает ему фотографию отца.
Основатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался 14 февраля на 72-м году жизни после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Екатерина Белоцерковская была третьей женой режиссера. Они поженились в 2016 году, в 2020-м у них родился сын Филипп.
С 2010 по 2014 Грачевский был женат на телеведущей Анне Панасенко. От этого брака у режиссера осталась дочь Василиса.
С первой женой Галиной Грачевский познакомился, когда трудился разнорабочим на киностудии. Они были женаты с 1970 по 2005 года, в браке родились трое детей.