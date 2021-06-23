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Коллега рассказала о болезни Ларисы Долиной

Газета.Ruиещё 2
50 минут назад
Коллега певицы Ларисы Долиной по Московскому государственному институту культуры в беседе с eg.ru рассказала о возможной болезни артистки.
Стало известно о возможной болезни Ларисы Долиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Оставшаяся анонимной женщина подтвердила, что 65-летняя исполнительница и педагог принимала госэкзамен у студентов своего курса онлайн.
"Заявления о том, что она заболела, еще нет, но на словах говорят, что она заболела. На госах ее в институте не было, она была в онлайн-формате", — рассказала она.
При этом бывший муж Долиной и действующий продюсер певицы Илья Спицын отказался отвечать за вопрос корреспондента ФАН о состоянии артистки. Он подчеркнул, что знать о здоровье артистки никому не стоит, а журналистам лучше заниматься другими полезными делами.
Ранее представитель МакSим рассказала о состоянии введенной в кому исполнительницы.
Шоу-бизнес,Илья Спицын,Экспресс-газета,
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