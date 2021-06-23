Макеевой стало плохо на шоу Малахова

На кадрах короткого видео врачи измеряют ей давление. Судя по всему, женщине стало плохо. Первая часть передачи вышла 16 июня. В студии ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» встретились Макеева и Малькова. Разговор закончился потасовкой. По словам Мальковой, актриса снимала её на телефон и оскорбляла. Светлана заявила, что терпела до тех пор, пока та не перекрыла ей проход окончательно.
Ранее сообщалось, что родители Романа Малькова, супруга актрисы Анастасии Макеевой, заступились за неё в ходе конфликта звезды с бывшей женой возлюбленного в студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Они признались, что до встречи со звездой находили у него «записочки, не суицидальные, но такие странные».