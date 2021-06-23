Макеевой стало плохо на шоу Малахова

У Романа Малькова четверо детей от Светланы. Ему не удалось сохранить хорошие отношения с бывшей женой. Он объясняет это тем, что экс-супруга активно критиковала его новые отношения и ходила на телешоу, чтобы обсудить свою личную жизнь. Старший сын Романа сейчас живёт с отцом и его новой возлюбленной, трое младших детей — с матерью в Словении. Макеева и Мальков недавно расписались. Торжество прошло 29 мая в Крыму. Артистка решила оставить девичью фамилию, потому что она стала частью звёздного амплуа.