"Были уверены, что победим": вдова Грачевского о болезни мужа

В студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» Екатерина Белоцерковская рассказала, как протекала болезнь у создателя «Ералаша».

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Бориса Грачевского не стало 14 января 2021 года, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Его третья жена в интервью рассказала о том, что после положительного теста на COVID-19 в конце ноября 2020 года они с мужем прошли лечение, но в ходе дальнейших исследований медики антител у них так и не обнаружили.

Супруги планировали путешествие на Новый год, поэтому внезапно поднявшаяся температура у Грачевского в середине декабря вызвала серьезные опасения у Екатерины. Тест на коронавирус показал вновь положительный результат, как и два КТ, сделанные немного позднее.

«Мы были настолько уверены, что все это победим», — признается Белоцерковская.