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Молодая вдова Грачевского призналась, почему сразу не распознали ковид у мужа

Passion.ru
43 минуты назад
В студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» Екатерина Белоцерковская рассказала, как протекала болезнь у создателя «Ералаша».
"Были уверены, что победим": вдова Грачевского о болезни мужа
Фото: InstagramInstagram
Бориса Грачевского не стало 14 января 2021 года, причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Его третья жена в интервью рассказала о том, что после положительного теста на COVID-19 в конце ноября 2020 года они с мужем прошли лечение, но в ходе дальнейших исследований медики антител у них так и не обнаружили.
Супруги планировали путешествие на Новый год, поэтому внезапно поднявшаяся температура у Грачевского в середине декабря вызвала серьезные опасения у Екатерины. Тест на коронавирус показал вновь положительный результат, как и два КТ, сделанные немного позднее.
«Мы были настолько уверены, что все это победим», — признается Белоцерковская.
После того как Бориса Грачевского положили в больницу, он продолжал давать интервью, не подозревая, какая коварная болезнь его одолевает. Позднее на фоне ослабленного иммунитета начал быстро развиваться сепсис, заслуженного деятеля искусств перевели на ИВЛ. Екатерина отчаянно боролась за жизнь любимого и тяжело переживает его утрату.
Шоу-бизнес,Екатерина Белоцерковская,
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