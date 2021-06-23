Клава Кока снялась обнаженной для журнала Playboy

Российская певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока , стала героиней нового номера журнала Playboy. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram

Фото: @klavacoca @klavacoca

Поп-исполнительница опубликовала черно-белые фотографии, на которых она запечатлена в трусах, обнажающих ее тело и украшенных блестящими камнями. Знаменитость снялась на однотонном фоне, сидя на логотипе Playboy желтого цвета, прикрывая руками грудь. Ее образ дополнили несколько украшений: колье и крупное кольцо.

«Недавно я даже фотки в купальнике стеснялась выкладывать, но я выросла вместе с вами! Или вы со мной. Сейчас тот момент, когда я чувствую себя максимально привлекательной и хочу этим поделиться», — призналась Кока в описании к посту, который набрал больше 300 тысяч лайков.

Подписчики восхитились внешним видом певицы в комментариях под публикацией: «Вау», «Шикарно», «Это просто отвал», «Ну ты и даешь!», «Фотографии в журнале кого-то осчастливят 100 процентов», «Клава, ты невероятная», «Очень сексуально!», «Обожаю тебя!».

В апреле Клава Кока предложила платить копиями денег артистам, которые выступают под фонограмму.

«Часто смотрю лайвы ребят разных, и это прям фейспалм. Мне кажется, что люди, которые выступают под фонограмму, должны брать не деньги, а копии денег. И лучше вообще не петь», — высказалась девушка в соцсетях.