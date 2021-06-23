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Клава Кока снялась обнаженной для журнала Playboy

Lenta.ru
38 минут назад
Российская певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, стала героиней нового номера журнала Playboy. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.
Клава Кока снялась обнаженной для журнала Playboy
Фото: @klavacoca@klavacoca
Поп-исполнительница опубликовала черно-белые фотографии, на которых она запечатлена в трусах, обнажающих ее тело и украшенных блестящими камнями. Знаменитость снялась на однотонном фоне, сидя на логотипе Playboy желтого цвета, прикрывая руками грудь. Ее образ дополнили несколько украшений: колье и крупное кольцо.
«Недавно я даже фотки в купальнике стеснялась выкладывать, но я выросла вместе с вами! Или вы со мной. Сейчас тот момент, когда я чувствую себя максимально привлекательной и хочу этим поделиться», — призналась Кока в описании к посту, который набрал больше 300 тысяч лайков.
Подписчики восхитились внешним видом певицы в комментариях под публикацией: «Вау», «Шикарно», «Это просто отвал», «Ну ты и даешь!», «Фотографии в журнале кого-то осчастливят 100 процентов», «Клава, ты невероятная», «Очень сексуально!», «Обожаю тебя!».
В апреле Клава Кока предложила платить копиями денег артистам, которые выступают под фонограмму.
«Часто смотрю лайвы ребят разных, и это прям фейспалм. Мне кажется, что люди, которые выступают под фонограмму, должны брать не деньги, а копии денег. И лучше вообще не петь», — высказалась девушка в соцсетях.
Клава Кока — видеоблогер, певица и бывшая ведущая программы «Орел и решка» на канале «Пятница». В 2015 году после ее участия в шоу «Молодая кровь» с ней подписала контракт продюсерская компания Black Star.
Шоу-бизнес,Клава Кока,
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