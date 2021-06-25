Представитель: MaкSим находится в коме на ИВЛ

Представитель поп-певицы МакSим в беседе с РИА «Новости» ответила на вопрос о состоянии звезды после недели, проведенной в коме.

По словам представительницы, состояние певицы не изменилось, она находится на аппарате искусственной вентиляции легких и в коме.

Уже через три дня, 19 июня, стало известно, что певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Такое решение врачи приняли для улучшения состояния легких и предотвращения кислородного голодания. Ожидалось, что в состоянии комы МакSим пробудет три-четыре дня.