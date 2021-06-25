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Представитель MaкSим рассказала о состоянии певицы после недели в коме

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Представитель поп-певицы МакSим в беседе с РИА «Новости» ответила на вопрос о состоянии звезды после недели, проведенной в коме.
Представитель: MaкSим находится в коме на ИВЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам представительницы, состояние певицы не изменилось, она находится на аппарате искусственной вентиляции легких и в коме.
В середине прошлой недели МакSим (настоящее имя Марина Максимова) сообщила подписчикам, что оказалась в больнице с 40-процентным поражением легких, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Уже через три дня, 19 июня, стало известно, что певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Такое решение врачи приняли для улучшения состояния легких и предотвращения кислородного голодания. Ожидалось, что в состоянии комы МакSим пробудет три-четыре дня.
В эти дни состояние певицы оставалось стабильным.
Шоу-бизнес,Марина Максимова,РИА Новости,
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