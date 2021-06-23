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Ведущий НТВ рассказал анекдот о вылете сборной России с Евро-2020

News.ruиещё 1
51 минуту назад
Российский телеведущий Андрей Норкин с юмором отреагировал на вылет российской сборной по футболу с чемпионата мира. В эфире своего ток-шоу на НТВ он рассказал анекдот, соответствующий случаю.
Норкин рассказал анекдот о сборной России по футболу
Фото: Скриншот «Место встречи»/ntv.ruСкриншот «Место встречи»/ntv.ru
Чемпионат Европы по футболу, слава Богу, будет дальше продолжаться без нервотрёпки. Всё произошло ровно так, как описывалось в старинном анекдоте: «Ты за кого будешь болеть на чемпионате, за наших, а потом?» — сказал телеведущий.
Сам он в этом «потом» уже более за итальянскую сборную, раз поддерживать россиян больше не получается.
Российские футболисты в понедельник, 21 июня, уступили сборной Дании со счётом 1:4 и заняли четвёртое место в группе, упустив шанс на выход в плей-офф.
Ранее шоу о Байдене и Путине на НТВ Норкин закончил еврейской шуткой про этикет. «Что такое этикет? Это когда ты хочешь сказать: „Чтоб ты сдох!“, а говоришь: „Здравствуйте!“» — пошутил телеведущий после того, как Байден назвал Путина «убийцей». Сам Владимир Путин 18 марта, ответил на слова своего американского коллеги. Он пожелал Байдену здоровья и добавил, что «кто обзывается — тот сам так называется».
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