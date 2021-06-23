Коллеги Долиной заявили о ее возможном заражении коронавирусом

В телеграм-каналах появилась информация, что несколько дней назад народная артистка РСФСР почувствовала недомогание и слабость. Предположительно, артистка слегла с коронавирусом.

Косвенным подтверждением слухов стало отсутствие Долиной на госэкзамене своих студентов в Московском государственном институте культуры (МГИК), где она заведует кафедрой эстрадно-джазового пения.

В день экзаменов Долина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о гордости за своих студентов, двое из которых идут на золотой диплом, и пожелала всем ни пуха ни пера.