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Коллеги Долиной заявили о ее возможном заражении коронавирусом

Вероника Полынина
1 час назад
В окружении Ларисы Долиной заговорили о ее загадочной болезни, пишет «Экспресс-газета».
Коллеги Долиной заявили о ее возможном заражении коронавирусом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В телеграм-каналах появилась информация, что несколько дней назад народная артистка РСФСР почувствовала недомогание и слабость. Предположительно, артистка слегла с коронавирусом.
Косвенным подтверждением слухов стало отсутствие Долиной на госэкзамене своих студентов в Московском государственном институте культуры (МГИК), где она заведует кафедрой эстрадно-джазового пения.
«Заявления о том, что она заболела, еще нет, но на словах говорят, что она заболела. На госах ее в институте не было, она была в онлайн-формате», - заявила «Экспресс-газете» коллега Долиной, пожелавшая сохранить анонимность.
В день экзаменов Долина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о гордости за своих студентов, двое из которых идут на золотой диплом, и пожелала всем ни пуха ни пера.
Бывший муж и продюсер певицы Илья Спицын отказался пролить свет на состояние здоровья артистки. Отвечая на соответствующий вопрос РИА ФАН, Спицын заявил, что знать об этом никому не стоит, и посоветовал журналистам заниматься полезными делами.
Напомним, ранее в июне были госпитализированы с коронавирусом певцы Владимир Кузьмин и Александр Буйнов.
Шоу-бизнес,Илья Спицын,Владимир Кузьмин,Александр Буйнов,Экспресс-газета,РИА ФАН,
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