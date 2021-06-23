Коллеги Долиной заявили о ее возможном заражении коронавирусом

В телеграм-каналах появилась информация, что несколько дней назад народная артистка РСФСР почувствовала недомогание и слабость. Предположительно, артистка слегла с коронавирусом.
Косвенным подтверждением слухов стало отсутствие Долиной на госэкзамене своих студентов в Московском государственном институте культуры (МГИК), где она заведует кафедрой эстрадно-джазового пения.
«Заявления о том, что она заболела, еще нет, но на словах говорят, что она заболела. На госах ее в институте не было, она была в онлайн-формате», - заявила «Экспресс-газете» коллега Долиной, пожелавшая сохранить анонимность.
В день экзаменов Долина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о гордости за своих студентов, двое из которых идут на золотой диплом, и пожелала всем ни пуха ни пера.
Бывший муж и продюсер певицы Илья Спицын отказался пролить свет на состояние здоровья артистки. Отвечая на соответствующий вопрос РИА ФАН, Спицын заявил, что знать об этом никому не стоит, и посоветовал журналистам заниматься полезными делами.