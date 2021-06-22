Друг Зайцева заявил об исчезновении денег за модный дом

Модельер Вячеслав Зайцев
не получил ни копейки с продажи части своего модного дома. Об этом рассказал друг модельера и продюсер Вадим Хусаинов.
«Деньги после продажи части Дома Моды Славы Зайцева пришли на счет, а сам модельер ими воспользоваться не может», - сообщил он изданию «Собеседник».
По словам Хусаинова, нынешнее руководство Дома Моды во главе с гендиректором Расулом Ахметовым продали здание за копейки.
При этом озвучивать вырученную от сделки сумму Ахметов по каким-то причинам отказывается.
«Мы посчитали: нынешнее руководство Дома Моды продало здание за копейки. За один квадратный метр – 170 тысяч рублей. Даже за МКАДОМ таких цен нет, а здесь здание в центре Москвы», - возмутился Хусаинов.
Он отметил, что сам Вячеслав Зайцев не получил ни копейки с продажи здания, а «куда делись деньги – остается только догадываться».
По словам Хусаинова, модельер сильно переживает из-за упадка своего детища.
«Совсем скоро будет решаться вопрос. Либо что-то сдвинется, либо все умрет. Вячеслав Михайлович сказал, что взял время на раздумье и в ближайшее время примет решение», - рассказал Хусаинов.
Ранее стало известно, что гендиректор Дома Моды Расул Ахмедов продал часть здания, в котором располагался Дом Моды, для погашения крупных долгов. Сообщалось, что вопрос о продаже обсуждался с самим дизайнером. Однако близкие не верят в это, считая, что Ахмедов является обманщиком. Появились сведения, что от детища Вячеслава Зайцева почти ничего не осталось. Как сообщается, продажа части здания обошлась в 400 миллионов рублей.