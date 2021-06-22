Друг Зайцева заявил об исчезновении денег за модный дом

Он отметил, что сам Вячеслав Зайцев не получил ни копейки с продажи здания, а «куда делись деньги – остается только догадываться».

Ранее стало известно, что гендиректор Дома Моды Расул Ахмедов продал часть здания, в котором располагался Дом Моды, для погашения крупных долгов. Сообщалось, что вопрос о продаже обсуждался с самим дизайнером. Однако близкие не верят в это, считая, что Ахмедов является обманщиком. Появились сведения, что от детища Вячеслава Зайцева почти ничего не осталось. Как сообщается, продажа части здания обошлась в 400 миллионов рублей.