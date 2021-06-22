"Всем все равно на Сахалин": Марьяна Ро захотела отдать остров Японии

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По ее словам, в России до Сахалина никому нет дела.

«Не знаю насчет справедливости, но мне хотелось бы, чтобы Сахалин принадлежал Японии. Мне кажется, японцы бы все исправили», - сказала Марьяна Ро в Youtube-шоу «В гостях у Гордона», отвечая на вопрос, справедливо ли было, если б японцы «пришли за Сахалином».

Она отметила, что на Сахалине «круто», но российские власти предпочитают вкладывать деньги в Москву.

«Всем все равно на Сахалин, а остров наикрутейший», - добавила блогер.

21-летняя Марьяна Ро (Рожкова) – российский видеоблогер и певица. С 2014 по 2016 год состояла в близких отношениях с видеоблогером Ивангаем. В 2017 году стала встречаться с рэпером Face.

Сахалин — крупнейший остров России. Омывается Охотским и Японским морями. На острове, по состоянию на 2010 год, проживало менее 500 тысяч человек.