Украинская актриса разнесла власти из-за Крыма

По словам артистки в Киеве, постоянно говорят о том, что Крым является «украинским». Тем не менее актриса рассказала, что время еще покажет, почему Крым отошел от Украины. Крым уже не вернется в состав страны, пока у власти будут «вот такие злые Даниловы», резюмировала она.