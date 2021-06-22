Менеджер МакSим попал в больницу вслед за певицей

Генеральный менеджер российской певицы МакSим Маргарита Соколова
госпитализирована в больницу. Об этом сообщили в СМИ.
Фото: пресс-служба певицы МакSим пресс-служба певицы МакSим
«Сама МакSим (Марина Абросимова) остается в больнице. Особых изменений в ее состоянии нет», – сообщила СМИ пиар-менеджер певицы Яна Богушевская.
По словам Богушевской, в настоящее время МакSим находится на лечении. Результат теста певицы на COVID-19 отрицательный, цитирует пиар-менеджера «Телеканал 360».
На концерте в Казани по поводу Дня России у МакSим поднялась температура. Певица два раза сдала ПЦР-тест на COVID-19, но результаты были отрицательными. После выступления ее срочно госпитализировали, врачи диагностировали у певицы пневмонию с поражением 40 % легких. МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Ранее Яна Богушевская рассказала «ФедералПресс» о положительных прогнозах по состоянию МакSим.