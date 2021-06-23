Моргенштерн усомнился в способности жить в одном доме с невестой

Скандальный рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) рассказал, что покупает дом в 700 квадратных метров, но до сих пор не уверен, сможет ли ужиться на одной территории со своей невестой, блогером Диларой Зинатуллиной. Об этом он заявил в YouTube-шоу Данилы Поперечного «Без души».

Музыкант признался, что Дилара Зинатуллина для него - «транквилизатор», и именно с ней он может отдыхать и заряжаться энергией.

«Мне кажется, я никогда не смогу влюбиться так больше. Это женщина, которая была со мной до того, как я стал Моргенштерном. И ко всем далее я буду относиться предвзято», - отметил он.

Однако, несмотря на такую любовь, рэпер не уверен, что они с Диларой Зинатуллиной смогут существовать в одном пространстве.

«Вообще, я еще не знаю, будем ли мы жить вместе. Я со своей женщиной не живу вместе. Но этот дом будет позволять. Там есть целый отдельный этаж, огромная мансарда, где можно обустроить себе супертворческий уголок и вообще не выходить оттуда никогда. Поэтому может быть и съедемся. Не знаю», - рассказал он.

По словам Моргенштерна, он не может при другом человеке раскрыться, бегать по дому, танцевать, петь и орать.