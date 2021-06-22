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Лещенко раскритиковал сборную России за проигрыш Дании

ИА Regnum
22 июня 2021
Поражение сборной России от команды Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы (Евро-2020) прокомментировал советский и российский певец, народный артист РФ Лев Лещенко. Его слова 22 июня приводит «Спорт-Экспресс».
Лещенко раскритиковал сборную за проигрыш Дании
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Более позорной игры я не помню за весь период своего боления! Более позорной, беспомощной, неорганизованной, безалаберной», — заявил он.
Кроме того, народный артист России указал, что, по его мнению, игроки российской сборной своим футболом издевались над болельщиками.
«Это безобразие! Получают такие бабки и такой кошмар! У меня эмоции просто захлестывают после такой безобразной игры. Позорище, зачем вообще ездить на чемпионат Европы с такой игрой?», — также возмутился Лещенко.
При этом певец добавил, что для того, чтобы так не позориться на турнире такого уровня, как он считает, лучше было проиграть на отборочной стадии европейского первенства.
«Лучше уж проигрывать в отборе тогда, чтобы так не позориться. Вы же защищаете великую страну с великими традициями. Был же футбол у нас!», — сказал он.
В то же время, Лещенко уточнил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен сам решить, подавать ли ему в отставку после провального выступления российской национальной команды на Евро-2020.
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