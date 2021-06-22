Лещенко раскритиковал сборную за проигрыш Дании

Кроме того, народный артист России указал, что, по его мнению, игроки российской сборной своим футболом издевались над болельщиками.

При этом певец добавил, что для того, чтобы так не позориться на турнире такого уровня, как он считает, лучше было проиграть на отборочной стадии европейского первенства.