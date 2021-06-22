Лещенко раскритиковал сборную за проигрыш Дании

"Более позорной игры я не помню за весь период своего боления! Более позорной, беспомощной, неорганизованной, безалаберной», — заявил он.
«Это безобразие! Получают такие бабки и такой кошмар! У меня эмоции просто захлестывают после такой безобразной игры. Позорище, зачем вообще ездить на чемпионат Европы с такой игрой?», — также возмутился Лещенко.
«Лучше уж проигрывать в отборе тогда, чтобы так не позориться. Вы же защищаете великую страну с великими традициями. Был же футбол у нас!», — сказал он.