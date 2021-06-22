«Развод мог оказаться для Оли смертельным»

Богославский трудится в сфере шоу-бизнеса более десяти лет — он причастен к успеху таких звезд, как МакSим, Андрей Гайдулян
, Лена Катина
и Ольга Бузова. Антон не только наблюдает за работой своих подопечных, но и видит их в сложные жизненные периоды отчаяния и грусти. Он как мог оказывал поддержку Андрею Гайдуляну во время лечения актера от лимфомы, находился возле Ольги Бузовой, когда она переживала сложный развод с супругом — футболистом Дмитрием Тарасовым
, и буквально отказывалась жить, пишет
СтарХит.