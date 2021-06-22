«Развод мог оказаться для Оли смертельным»

Об особенностях работы в качестве пиарщика, а также о том, что происходит в мире селебрити в кулуарах их славы, Антон описал в книге «БОльше чем пиар. Как создать звезду». В частности, много внимания в издании отводится отношениям с Ольгой Бузовой.