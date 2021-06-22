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Пиар-директор Бузовой: «Развод мог оказаться для Оли смертельным»

Елена Прошина
1 час назад
Для знаменитой телеведущей, актрисы и певицы Ольги Бузовой Антон Богославский - не только пиарщик, но и близкий товарищ, который видит ее не только в лучах славы. О том, через что им пришлось пройти вместе, Богославский рассказал в новом издании «БОльше чем пиар. Как создать звезду», которое выпустило издательство «АСТ».
«Развод мог оказаться для Оли смертельным»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Богославский трудится в сфере шоу-бизнеса более десяти лет — он причастен к успеху таких звезд, как МакSим, Андрей Гайдулян, Лена Катина и Ольга Бузова. Антон не только наблюдает за работой своих подопечных, но и видит их в сложные жизненные периоды отчаяния и грусти. Он как мог оказывал поддержку Андрею Гайдуляну во время лечения актера от лимфомы, находился возле Ольги Бузовой, когда она переживала сложный развод с супругом — футболистом Дмитрием Тарасовым, и буквально отказывалась жить, пишет СтарХит.
Об особенностях работы в качестве пиарщика, а также о том, что происходит в мире селебрити в кулуарах их славы, Антон описал в книге «БОльше чем пиар. Как создать звезду». В частности, много внимания в издании отводится отношениям с Ольгой Бузовой.
«Олины ранимость, искренность и чувствительность сильно подорвали ее самочувствие в ходе ее бракоразводного процесса. Я очень тревожился за нее, это было и правда тяжело. Думал, что она может умереть», - написал в своей книге Богославский.
Кроме этого, он рассказал, что в те сложные периоды телеведущая не могла «ни спать, ни есть». Поэтому друзья по очереди приезжали к ней, чтобы покормить и отвлечь от грустных мыслей.
Шоу-бизнес,Антон Богославский,Лена Катина,Андрей Гайдулян,Дмитрий Тарасов,StarHit,
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