Автор шоу «Пора валить» покидает Россию

Российский блогер, автор YouTube-шоу о путешествиях «Пора валить» Руслан Усачев решил уехать из России , поскольку ему «больно смотреть» на то, что происходит в стране. Теперь блогер собирается каждый месяц переезжать в новую страну и попросил подписчиков помочь ему с выбором мест проживания.

Фото: secretmag.ru secretmag.ru

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали блогера Юрия Хованского по делу об оправдании терроризма. О своём решении Усачев рассказал на YouTube-канале. По словам видеоблогера, история с эпидемией коронавируса ограничила его в поездках и заставила сильнее сфокусироваться на том, что происходит в России.

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«Теперь надо чаще полы мыть в квартире, потому что вдруг придётся на них лицом лежать. Тяжёлый такой фон, больно смотреть на то, что происходит в России», — заявил Усачев.

Автор шоу «Пора валить» в какой-то момент понял, что «пора валить из России». Руслан Усачев, в частности, отметил, что переехать в Чехию, вести канал о жизни эмигранта и «тихо сходить с ума» в основном от скуки ему не подходит, поэтому он решил не останавливаться на одной стране.

«С июля 2021 года я уезжаю из России. И каждый месяц я буду переезжать в новую страну. Я буду изучать её, я буду отдыхать там, я буду там работать, я буду снимать видео о ней, я буду знакомиться с культурой, я буду знакомиться с людьми. Последняя часть, скорее всего, неправда», — объявил блогер.

Он подчеркнул, что пока не знает, какая страна станет первой для переезда, однако «муки выбора» будут не такими тяжёлыми, поскольку из-за COVID-19 половина мира закрыта. Руслан Усачев предложил подписчикам своего канала, число которых составляет 2,55 млн человек, помочь ему с выбором стран для последующего проживания.

Дело блогера Хованского 9 июня в Петербурге силовики задержали видеоблогера Юрия Хованского. На опубликованных в Сети снимках было видно, что мужчина лежит на полу с руками за головой. По версии следствия, молодой человек вышел в интернет и исполнил песню, в которой позже эксперты усмотрели признаки публичных призывов к терактам.