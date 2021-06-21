Моргенштерн купил дом площадью 700 «квадратов»

Один из самых скандальных российских рэперов стал гостем шоу Данилы Поперечного. Во время беседы Алишер вел себя спокойно (в отличие от того, что он вытворяет на сцене и в клипах) и откровенно рассказал о своей любви к невесте, покупке нового дома и проблемах со здоровьем.

Фото: Instagram Instagram

Накануне в прессе появилась новость о том, что Моргенштерн женится. Вскоре он опроверг слухи о том, что сделал предложение любимой Диларе Зинатуллиной, и не соврал — предложение руки и сердца сделала она. И вскоре рэпер с любимой, с мамой и своей командой улетел отдыхать на частном самолете.

Эпатажный артист не привык отказывать себе в дорогих удовольствиях.

Так, недавно он хвастался, что порой носит на себе ювелирные украшения на 25 миллионов рублей. И теперь он признался, что купил шикарный особняк площадью в 700 квадратных метров. Моргенштерн рассказал, что сделка еще не завершена, но это дом его мечты (окружает его участок в 200 соток).

«Просто усадьба 50 Cent. Когда хайп пройдет и дом не на что будет содержать, продам его. Я еще не знаю, будем ли мы там жить с Диларой. Со своей женщиной я вместе не живу сейчас, но новый дом позволяет это. Может быть, и съедемся. Пока мне сложно осознавать, что кто-то рядом есть», — разоткровенничался Моргенштерн.

Он не скрывает, что по уши влюблен в Дилару и называет ее своей подзарядкой. Несмотря на большую страсть и долгий роман, раньше у рэпера были сомнения, нужны ли ему вообще эти отношения.

«Потом понял, что Дилара — мой транквилизатор. Когда я с ней, я максимально отдыхаю. Она как моя беспроводная зарядка: прилип и заряжаюсь. Мне кажется, что так сильно больше не смогу влюбиться. Может, это звучит по-детски, но она мне нужна», — не стал он скрывать свои эмоции.

Не обошли в беседе стороной и вопрос о здоровье Моргенштерна. На недавней премии телеканала «МУЗ-ТВ» он появился в инвалидной коляске. За неделю до этого рэпера госпитализировали из-за обострения хронического заболевания почек.