"Леша заслуживает самого лучшего": Айза воссоединилась с Гуфом

Айза Долматова и Гуф (Алексей Долматов) воссоединились спустя семь лет после развода. Об этом телеведущая и бизнес-леди рассказала в фильме «Исповедь» на видеосервисе Premier.

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«Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена — баба Гуфа», - призналась она.

По словам Айзы, сначала они с Алексеем просто переписывались. Однажды она предложила бывшему мужу состариться вместе, и тот с радостью согласился. При этом Гуф около года встречался с другой девушкой. По мнению Айзы, «девушка – не стенка». Кроме того, Айза считает ее «глупой, пустой и лицемерной».

«Я ей не позволю хайпиться на Леше. Леша заслуживает только самого лучшего — меня», - заявила Долматова.

По ее словам, она испытывает «забавные» ощущения от поцелуев с человеком, с которым разошлась почти десять лет назад. Их общий с рэпером сын Сами обрадовался воссоединению родителей.

Гуф и Айза поженились в августе 2008 года. В 2010-м у пары родился сын Сами. Отношения между супругами ухудшились летом 2013 года, а на следующий год Айза и Гуф официально развелись.

С 2015 по 2020 годы Айза была замужем за серфером Дмитрием Анохиным , от которого родила сына Элвиса. После развода с Анохиным вернула фамилию бывшего мужа.