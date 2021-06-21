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"Леша заслуживает самого лучшего": Айза воссоединилась с Гуфом

Вероника Полынина
1 час назад
Айза Долматова и Гуф (Алексей Долматов) воссоединились спустя семь лет после развода. Об этом телеведущая и бизнес-леди рассказала в фильме «Исповедь» на видеосервисе Premier.
"Леша заслуживает самого лучшего": Айза воссоединилась с Гуфом
Фото: InstagramInstagram
«Меня недавно спросили, кто мой новый мужчина. И я сказала, что это моя судьба. Да, мы снова сошлись с Лешей. Я снова жена Гуфа. Ну, еще не жена — баба Гуфа», - призналась она.
По словам Айзы, сначала они с Алексеем просто переписывались. Однажды она предложила бывшему мужу состариться вместе, и тот с радостью согласился. При этом Гуф около года встречался с другой девушкой. По мнению Айзы, «девушка – не стенка». Кроме того, Айза считает ее «глупой, пустой и лицемерной».
«Я ей не позволю хайпиться на Леше. Леша заслуживает только самого лучшего — меня», - заявила Долматова.
По ее словам, она испытывает «забавные» ощущения от поцелуев с человеком, с которым разошлась почти десять лет назад. Их общий с рэпером сын Сами обрадовался воссоединению родителей.
Гуф и Айза поженились в августе 2008 года. В 2010-м у пары родился сын Сами. Отношения между супругами ухудшились летом 2013 года, а на следующий год Айза и Гуф официально развелись.
С 2015 по 2020 годы Айза была замужем за серфером Дмитрием Анохиным, от которого родила сына Элвиса. После развода с Анохиным вернула фамилию бывшего мужа.
В 2020-2021 годах встречалась с певцом Олегом Майами.
Шоу-бизнес,Айза Долматова,Гуф,Дмитрий Анохин,
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