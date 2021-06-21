Комик Романов назвал причину ухода с ТНТ

«Тебя как бы уже знают, эта площадка ТНТ для тебя есть, мне хотелось чего-то еще. По ТНТ-шным правилам нельзя было чего-то еще без согласования. А я такой человек: я не люблю согласовывать, я люблю быть сам себе хозяином», — объяснил свою позицию Романов.
«Появился YouTube, и я решил: популярность я уже свою имею, она как будто больше на ТНТ не становится. Все идут в YouTube, и я пойду в YouTube. А тут еще "Вечерний Ургант" образовался для меня лично. И я подумал: совсем хорошо», — заключил юморист.