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Госпитализированный с ковидом актер Соколов вышел на связь

Ирина Лебедева
29 минут назад
Народный артист России Андрей Соколов немного успокоил своих поклонников. Сегодня он разместил в микроблоге пост, где поблагодарил всех за беспокойство и за то, что ему написали столько добрых слов поддержки.
Госпитализированный с COVID актер Соколов вышел на связь
Фото: InstagramInstagram
«Всем добрый день. Спасибо за слова поддержки. Пока в больничке. Все будет хорошо», - написал он.
Ранее несколько дней Соколов не выходил на связь после того, как сообщил, что заболел ковидом.
16 июня он показал результат теста и отметил, что все мероприятия с его участием в ближайшее время отменяются. Соколов уточнил, что чувствовал себя плохо только в первые сутки после появления коронавирусных симптомов.
«К сожалению пополнил армию «ковидных». А посему до конца месяца на карантине и мероприятия с моим участием получат некоторую корректировку. Самочувствие в самый первый день было не очень, сейчас категорически в лучшую сторону. Прорвёмся», - написал он.
Подписчики предупредили Андрея о коварстве этой болезни. Вроде бы наступает улучшение – но потом идет откат назад. Видимо, так и произошло.
Сейчас поклонники Соколова дружно желают ему скорейшего выздоровления.
Андрей Соколов – заядлый охотник. Страсть к охоте у звезды «Маленькой Веры» пробудил его дедушка Николай Петров, который играл в оркестре Евгения Светланова на трубе.
«Он безумно увлекался рыбалкой и охотой, - вспоминал народный артист. - Его рассказы том, как чмокает сом губами или плюхается в воду утка, можно было слушать часами. Первая моя вылазка была лет в семь. Ну а уже по-взрослому я занял ряды охотников лет в 19».
Шоу-бизнес,Евгений Светланов,Андрей Соколов,Николай Петров,Россия,
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