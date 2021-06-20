Госпитализированный с COVID актер Соколов вышел на связь

Народный артист России Андрей Соколов немного успокоил своих поклонников. Сегодня он разместил в микроблоге пост, где поблагодарил всех за беспокойство и за то, что ему написали столько добрых слов поддержки.

Фото: Instagram Instagram

«Всем добрый день. Спасибо за слова поддержки. Пока в больничке. Все будет хорошо», - написал он.

Ранее несколько дней Соколов не выходил на связь после того, как сообщил, что заболел ковидом.

16 июня он показал результат теста и отметил, что все мероприятия с его участием в ближайшее время отменяются. Соколов уточнил, что чувствовал себя плохо только в первые сутки после появления коронавирусных симптомов.

«К сожалению пополнил армию «ковидных». А посему до конца месяца на карантине и мероприятия с моим участием получат некоторую корректировку. Самочувствие в самый первый день было не очень, сейчас категорически в лучшую сторону. Прорвёмся», - написал он.

Подписчики предупредили Андрея о коварстве этой болезни. Вроде бы наступает улучшение – но потом идет откат назад. Видимо, так и произошло.

Андрей Соколов – заядлый охотник. Страсть к охоте у звезды «Маленькой Веры» пробудил его дедушка Николай Петров , который играл в оркестре Евгения Светланова на трубе.