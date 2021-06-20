Гоген Солнцев ответил на обвинения в геронтофилии

Злопыхатели, перемывая косточки Солнцева в Сети, намекают на то, что у Гогена может наблюдаться психическое расстройство – геронтофилия, при котором человека в качестве партнера интересуют лишь люди пожилого возраста.

Шоумен решил ответить своим недоброжелателям. Он заявил, что никакого полового расстройства у него нет. В подругах у него дамы различных возрастов, в том числе и те, которым по 18-25 лет. А возраст человека, по его словам, зависит от состояния души, а не от цифр в паспорте.