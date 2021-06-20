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Гоген Солнцев ответил на обвинения в геронтофилии

Ирина Лебедева
44 минуты назад
Гоген Солнцев, 40-летний шоумен и бывший участник «Дома-2», состоит в браке с 66-летней Екатериной Терешкович. А в последнее время с ними живет еще и немолодая подруга Екатерины – Лидия.
Гоген Солнцев ответил на обвинения в геронтофилии
Фото: InstagramInstagram
Злопыхатели, перемывая косточки Солнцева в Сети, намекают на то, что у Гогена может наблюдаться психическое расстройство – геронтофилия, при котором человека в качестве партнера интересуют лишь люди пожилого возраста.
Шоумен решил ответить своим недоброжелателям. Он заявил, что никакого полового расстройства у него нет. В подругах у него дамы различных возрастов, в том числе и те, которым по 18-25 лет. А возраст человека, по его словам, зависит от состояния души, а не от цифр в паспорте.
«Меня частенько обвиняют в том, что я общаюсь исключительно с дамами пенсионного возраста. Хочу Вам сказать, что это не так! У меня есть огромное количество знакомых и приятелей из числа, относительно, молодых. Есть близкие подруги, которым 18-25, поэтому подобные инсинуации совершенно не уместны. И я также, как и все, испытываю симпатии и страсти к молодым. Просто, считаю, что у человека - возраст, - это очень условный критерий оценки его личности. Потому, как давно известно, - возраст - это лишь состояние души и чувств».
Ранее бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев заявил, что собирается развестись со своей женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович.
Произошло это на съёмках нового выпуска ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» с его участием.
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