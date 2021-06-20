Гоген Солнцев ответил на обвинения в геронтофилии

«Меня частенько обвиняют в том, что я общаюсь исключительно с дамами пенсионного возраста. Хочу Вам сказать, что это не так! У меня есть огромное количество знакомых и приятелей из числа, относительно, молодых. Есть близкие подруги, которым 18-25, поэтому подобные инсинуации совершенно не уместны. И я также, как и все, испытываю симпатии и страсти к молодым. Просто, считаю, что у человека - возраст, - это очень условный критерий оценки его личности. Потому, как давно известно, - возраст - это лишь состояние души и чувств».