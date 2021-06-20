Билан собирается открыть кошачий приют

Дима Билан – истинный любитель кошек. Певец «заболел» общеизвестной болезнью – стоит поселить рядом с собой какого-либо представителя кошачьего рода, как неожиданно для хозяина их оказывается уже несколько.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В загородном доме певца живут уже немало четвероногих друзей, и их становится все больше. Билан подбирает больных зверьков, лечит и предоставляет им часть собственной жилплощади.

«Кошки меня любят, - рассказал Дима журналистам «Собеседника. Среди них, наверное, информация распространяется очень быстро обо мне. Они скорее всего друг другу говорят, что неподалеку живет один чувак, который кормит. И они постоянно приходят ко мне: еле живые, измученные...»

В инстаграме певец делится историями кошачьего спасения. Недавно он подобрал ничейного котенка, очень больного. И вылечил. Всего котят было три, но два погибли от инфекции.

Кроме того, под опекой звезды оказалась и очень большая кошка.

«Все вы знаете, как я с удовольствием вожусь с кошками последние несколько лет. Соломон, Констанция, Пушкин, Гагарин, Июнь. Ну вы поняли . а теперь я присоединился к программе по сохранению редчайших кошек планеты! Отныне я официально - хранитель дальневосточного Леопарда! Представляете? У меня теперь есть леопард! Это очень редкий вид, в России их всего 100 особей и в мире ещё 50! Всего 150 особей на планете! Невероятно!»

Своему Леопарду я дал имя - Виктор! Победитель!», - написал Билан в инстаграме.

Новая экзотическая ипостась певцу очень по душе.

«Такая большая кошка в свое время была у Ильи Лагутенко. Теперь – у меня. Я буду делать все, что мне скажут. Надо будет за корм платить – пожалуйста. Надо будет прилететь в Приморье и помочь – запросто».

А для обычных представителей кошачьего племени артист хочет открыть приют. Он рассматривает это благое дело как дань судьбе, которая позволила ему стать тем, кем он стал.