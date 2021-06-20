Собчак объяснила, что такое любовь

«Любовь — это когда он смотрит на тебя так вне зависимости от того, что видит», - прокомментировала изображенное на фото светская львица.
«Он подумал: «Как же скучно я жил без тебя!», «мне показалось во взгляде умиление, взгляд скорее любящего отца! умиляется и думает нужно глаз да глаз за любимым чадом! чтобы защитить её от мира и её самой», «Надо же так полюбить, бедняга».
«Нет, он смотрит и думает: Как же меня угораздило», «Я сначала подумала что это какой-то индус с ютуба разговаривает с инопланетянином», «Да вроде не любовь во взгляде .