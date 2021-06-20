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Собчак объяснила, что такое любовь

Ирина Лебедева
1 час назад
Ксения Собчак опубликовала в социальной сети пост, одновременно и трогательный и забавный. Она выложила в инстаграме фотографию, сделанную во время сеанса общения по видеосвязи с мужем, Константином Богомоловым.
Собчак объяснила, что такое любовь
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На опубликованном снимке подписчики могут видеть саму телеведущую, налепившую на лицо бледно-зеленую косметическую маску странного вида, и скорчившего смешную рожицу при виде этой красоты Константина.
«Любовь — это когда он смотрит на тебя так вне зависимости от того, что видит», - прокомментировала изображенное на фото светская львица.
Фолловеры шутку Собчак оценили. Некоторые из них тут же подхватили романтическую нотку:
«Он подумал: «Как же скучно я жил без тебя!», «мне показалось во взгляде умиление, взгляд скорее любящего отца! умиляется и думает нужно глаз да глаз за любимым чадом! чтобы защитить её от мира и её самой», «Надо же так полюбить, бедняга».
Другие, правда, и тут нашли повод съязвить.
«Нет, он смотрит и думает: Как же меня угораздило», «Я сначала подумала что это какой-то индус с ютуба разговаривает с инопланетянином», «Да вроде не любовь во взгляде .
Недавно Ксения Собчак показала пародию на Ольгу Бузову, сыгравшую в спектакле «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького. Собчак предстала в образе Бузовой-актрисы на «секретной репетиции» спектакля.
В сценке, показанной в рамках Youtube-шоу «Осторожно, новости», Собчак изображает Ольгу Бузову сидящей в клетке.
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Ольга Бузова,Константин Богомолов,
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