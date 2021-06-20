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Элджей намекнул на расставание с Ивлеевой

Ирина Лебедева
54 минуты назад
Расставание Насти Ивлеевой и Элджея публикой воспринимается как уже почти всем известный факт. Начали говорить об неполадках в звездной семье еще в начале года, когда они стали появляться на публике по отдельности, а с их рук исчезли обручальные кольца.
Элджей намекнул на расставание с Ивлеевой
Фото: InstagramInstagram
Но официального объявления о разводе пока еще не было. Были грустные посты со стороны Ивлеевой. И вот Элджей поспособствовал – снял новый клип, основанный на сюжете расставания с супругой.
Как пишет 5 Канал, работа над роликом почти закончена, еще немного – и его представят на суд поклонников.
О причинах охлаждения чувств пока можно лишь догадываться. Пользователи сети выдвигают различные версии. В том числе, в «разрушении чужой семьи» обвиняли подругу Насти Ивлеевой и ее соведущую по программе «Орел и решка» Юлию Коваль. Юлия подобный вариант развития событий напрочь отвергает.
Настя Ивлеева ранее анонсировала свой новый проект – это нечто новое для нашей страны, реалити-шоу с травести-участницами. И вот вчера в известном столичном гей-клубе Ивлеева устроила закрытый прогон своего шоу, - сообщил Телеграм-канал «Только никому».
Предполагается, что шоу станет постоянным, а записи действа будут выкладываться на ютуб. Насколько скандальный проект приживется и будет ли он иметь успех у публики – покажет время.
На мероприятии рядом с Ивлеевой не было ее супруга. Прямо с прогона Настя поехала к Галкину на день рождения – тоже без Элджея.
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