Дюжев уходит: спектакли с его участием снимают с репертуара

В прошлом году российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев , запомнившийся широкой рублике по сериалу «Бригада», уже говорил, что подумывает уйти из театра. Но тогда этот порыв продолжения не получил.

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А сейчас в СМИ и социальных сетях активно стали обсуждать возможное увольнение звезды «Бригады». Якобы руководство МХТ имени Чехова сильно Дюжевым недовольно. Кстати, из репертуара театра исчезли спектакли с его участием.

Журналисты программы «Ты не поверишь!» решили получить информацию из первых рук, и связались с директором театра Сергеем Женовачем. Худрук объяснил, что актером в театре на самом деле недовольны.

Последний спектакль, в котором Дюжев был задействован, снимается с показов, а новых нет как нет. Это спектакль «Примадонны», он идет с 2006 года, но осталось всего два показа – 26 и 30 июня. Далее его выводят из репертуара. Дюжев заявлен на 26 июня.

«У него за 15 лет было две работы. Остальное без комментариев. Это жизнь, может быть, у Димы проблемы в чем-то. Он сам разберется, он — мастер», — приводит слова Женовача Экспресс газета.

Российский актер Дмитрий Дюжев призвал жителей РФ пройти вакцинацию от коронавируса.

Он заявил, что сам заболел из-за того, что вовремя не привился.