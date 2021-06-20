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Дюжев уходит: спектакли с его участием снимают с репертуара

Ирина Лебедева
20 июня 2021
В прошлом году российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев, запомнившийся широкой рублике по сериалу «Бригада», уже говорил, что подумывает уйти из театра. Но тогда этот порыв продолжения не получил.
Дюжев уходит: спектакли с его участием снимают с репертуара
Фото: ТАССТАСС
А сейчас в СМИ и социальных сетях активно стали обсуждать возможное увольнение звезды «Бригады». Якобы руководство МХТ имени Чехова сильно Дюжевым недовольно. Кстати, из репертуара театра исчезли спектакли с его участием.
Журналисты программы «Ты не поверишь!» решили получить информацию из первых рук, и связались с директором театра Сергеем Женовачем. Худрук объяснил, что актером в театре на самом деле недовольны.
Последний спектакль, в котором Дюжев был задействован, снимается с показов, а новых нет как нет. Это спектакль «Примадонны», он идет с 2006 года, но осталось всего два показа – 26 и 30 июня. Далее его выводят из репертуара. Дюжев заявлен на 26 июня.
«У него за 15 лет было две работы. Остальное без комментариев. Это жизнь, может быть, у Димы проблемы в чем-то. Он сам разберется, он — мастер», — приводит слова Женовача Экспресс газета.
Как сообщает издание, в последнее время решение покинуть театральные подмостки приняли Виктор Сухоруков, Денис Никифоров и Ольга Дроздова. Предполагается, что это связано с финансовыми обстоятельствами.
Российский актер Дмитрий Дюжев призвал жителей РФ пройти вакцинацию от коронавируса.
Он заявил, что сам заболел из-за того, что вовремя не привился.
Он попросил россиян не повторять его ошибку и обратиться к медикам, чтобы получить прививку.
Шоу-бизнес,Ольга Дроздова,Денис Никифоров,Дмитрий Дюжев,Виктор Сухоруков,
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