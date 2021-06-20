"Она как в тумане": Заворотнюк стало хуже

Семья и друзья актрисы официально не подтверждали эту информацию. Они никак не комментируют болезнь артистки — несколько лет назад в СМИ появилась информация, что она борется с тяжелой формой рака головного мозга. Семья Заворотнюк просит поклонников актрисы верить только их сообщениям в социальных сетях.