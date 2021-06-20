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СМИ: состояние актрисы Заворотнюк ухудшилось

Ura.Ruиещё 1
39 минут назад
В Instagram опубликовали информацию о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Анонимный пользователь сообщил, что она пребывает в сознании, но находится под воздействием большого количества лекарств. Эту информацию позднее начали распространять в СМИ.
"Она как в тумане": Заворотнюк стало хуже
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает», — цитируют источника «Дни.ру». Аноним отметил, что недавно у Заворотнюк была ремиссия, но удержать это состояние надолго не удалось.
Семья и друзья актрисы официально не подтверждали эту информацию. Они никак не комментируют болезнь артистки — несколько лет назад в СМИ появилась информация, что она борется с тяжелой формой рака головного мозга. Семья Заворотнюк просит поклонников актрисы верить только их сообщениям в социальных сетях.
Недавно певец Стас Михайлов заявил, что финансово помогает Заворотнюк. Он не уточнил, какие суммы и с какой периодичностью отсылает её семье, сообщает Nation News. В мае дочь актрисы рассказала о том, что столкнулась с депрессией после болезни матери. На своей странице в Instagram девушка сообщила, что лечилась на протяжении полутора лет и продолжает это делать до сих пор, передает телеканал 360.
Шоу-бизнес,Стас Михайлов,Анастасия Заворотнюк,Телеканал "360° Подмосковье",
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