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Агния Дитковските вышла замуж во второй раз

Вечерняя Москва
55 минут назад
Актриса Агния Дитковските во второй раз вышла замуж. После развода с актером Алексеем Чадовым, ее новым избранником стал совладелец одной из ресторанных сетей Богдан Панченко.
Агния Дитковските вышла замуж во второй раз
Фото: Елена Горбачева, «Вечерняя Москва»Елена Горбачева, «Вечерняя Москва»
Известно, что возлюбленные не стали устраивать пышного торжества, ограничившись регистрацией брака и ужином с самыми близкими, сообщает портал Peopletalk.
О романе Дитковските и Панченко стало известно в феврале 2021 года. Тогда пара после нескольких месяцев знакомства отправилась отдыхать на Мальдивские острова. Вероятно, там предприниматель и сделал артистке предложение. Кольцо на безымянном пальце знаменитость показывала на своей странице в соцсети Instagram.
Напомним, что Дитковските развелась с Чадовым в 2017 году, у них есть общий сын Федор. В том же году СМИ выписали, что актриса стала мамой во второй раз, но она до сих не комментирует эту информацию.
Шоу-бизнес,Алексей Чадов,Агния Дитковските,
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