Агния Дитковските вышла замуж во второй раз

О романе Дитковските и Панченко стало известно в феврале 2021 года. Тогда пара после нескольких месяцев знакомства отправилась отдыхать на Мальдивские острова. Вероятно, там предприниматель и сделал артистке предложение. Кольцо на безымянном пальце знаменитость показывала на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, что Дитковските развелась с Чадовым в 2017 году, у них есть общий сын Федор. В том же году СМИ выписали, что актриса стала мамой во второй раз, но она до сих не комментирует эту информацию.