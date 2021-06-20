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Моргенштерн сделал предложение своей возлюбленной

Вечерняя Москва
46 минут назад
Рэпер Моргенштерн сделал предложение своей возлюбленной Диларе, они в отношениях четыре года. Девушка уже ответила «да» артисту. Но о дате свадьбы пока ничего не известно.
Моргенштерн сделал предложение своей возлюбленной
Фото:  instagram/morgen_shtern instagram/morgen_shtern
В Сети Telegram-канал опубликовал видео, на котором рэпер объявляет о переменах в личной жизни. На кадрах видно, что это произошло на каком-то мероприятии. Вокруг Моргенштерна и Дилары много людей.
— Сегодня мы решили пожениться, — заявил рэпер под громкие крики свидетелей.
Официального подтверждения о помолке звезд пока нет.
Дилара и Моргенштерн начали встречаться в 2017 году. Однако в 2019 году пара расставалась ненадолго. Тогда артист заявил, что «это не любовь была», и признался в изменах. Но уже через несколько месяцев возлюбленные начали регулярно проводить время вместе и публиковать совместные Stories в соцсетях.
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