Тарасов посмеялся над слезами Бузовой

Бывший супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов публично заявил, что он держит нейтралитет в ее конфликте с телеведущим Губерниевым.

Фото: Instagram Instagram

. «Я не буду комментировать, но скажу кратко: обижаться там было не на что. Наверное, Ольга не поняла, о чем ей говорил Губерниев. Считаю, что ко многим вещам можно относиться с иронией. В данной ситуации я ни на чьей стороне», - приводит его слова СтарХит.

Напомним, что речь идет о ситуации, когда Ольга расплакалась прямо во время эфира. Губерниев жестко вел беседу с ней, порой перебивал, не давал высказаться. А его неуместную шутку: «А вы не перестали пить коньяк по утрам?» Бузова приняла всерьез и очень оскорбилась.

Позднее Губерниев заявил, что это была всего лишь цитата из сказки про Малыша и Карлсона.

Так вот заявивший о своей нейтральной позиции Тарасов уже успел высмеять экс-супругу. В инстаграме он выложил запись беседы с известным детским коучем Еленой Куликовой . И как бы невзначай поинтересовался у нее, стоит ли читать детям сказку про Карлсона – ведь там речь идет о коньяке!

«Крутейший эфир на тему воспитания!», - написал он в микроблоге.

Фолловеры прямо написали, что подобный троллинг за спиной неуместен и, скорее всего, порожден банальной завистью.

«Про Карлсона лишнее, и Елену в это втягивать не комильфо», «Так обижает, что бывшая зарабатывает намного больше тебя, а тебя берут со скрипом в самый захолустный клуб на маленькую з/п?», «Когда в футбол не берут, не грех вспомнить бывшую жену и похайпить».

Дмитрий Тарасов, как известно, отличается проблемами в личной жизни. Дмитрий выложил в инстаграме фотографию с женой и дочками и сообщил, что реанимирует старый телеграм-канал и будет вести с подписчиками разговоры на тему семейной жизни и воспитания детей.