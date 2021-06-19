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Проигрывающий суды Разин стал извиняться перед Кудрявцевой

Ирина Лебедева
1 час назад
Некоторое время назад Андрей Разин крайне грубо оскорбил телеведущую Леру Кудрявцеву. Он утверждал, что она «принесла много бед его подопечным», в частности, барабанщику Сергею Ленюку, за которым она была замужем, называл девочкой по вызову и обещал опубликовать якобы имеющийся у него компромат на Леру.
Проигрывающий суды Разин стал извиняться перед Кудрявцевой
Фото: InstagramInstagram
Кудрявцева не стала тратить силы на перепалку, а подала на обидчика в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Судебный процесс идет своим чередом, а вот продюсер вдруг решил принести Кудрявцевой свои извинения. Причем весьма напористо.
«Хочу обратиться к Лере Кудрявцевой, как мужчина к женщине. Лерочка, я приношу извинения за те слова, которые я говорю в твой адрес. Поверь мне, что они не простые, а ты, я думаю, тоже сделала выводы из наших отношений. Мне хочется, чтобы у тебя в жизни всё было хорошо. Не важны эти суды. Неважно, будут ли проигрыши или выигрыши. Кто кому сколько должен. Я просто посчитал нужным сделать такой пост и принести тебе извинения. И помни, что ты - девочка «Ласкового мая», ты же наша, мы тебя вырастили, мы тебя обидели, мы тебя любили, мы тебя мучили, и ты нас мучила. Поэтому ты - наша. Ещё раз прости, если я принёс тебе какие-то обиды. Ну, а как суд напишет, так и сделаем», - написал Разин в микроблоге.
Возможность комментирования на страничке продюсер предусмотрительно ограничил.
Лера Кудрявцева выиграла первый суд против Андрея Разина. Кудрявцева сумела доказать в суде, что слухи, распространяемые Разиным, являются клеветой. Телеведущая не намерена останавливаться на достигнутом и планирует серьезно наказать своего обидчика.
Шоу-бизнес,Андрей Разин,Лера Кудрявцева,
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