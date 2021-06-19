Проигрывающий суды Разин стал извиняться перед Кудрявцевой

«Хочу обратиться к Лере Кудрявцевой, как мужчина к женщине. Лерочка, я приношу извинения за те слова, которые я говорю в твой адрес. Поверь мне, что они не простые, а ты, я думаю, тоже сделала выводы из наших отношений. Мне хочется, чтобы у тебя в жизни всё было хорошо. Не важны эти суды. Неважно, будут ли проигрыши или выигрыши. Кто кому сколько должен. Я просто посчитал нужным сделать такой пост и принести тебе извинения. И помни, что ты - девочка «Ласкового мая», ты же наша, мы тебя вырастили, мы тебя обидели, мы тебя любили, мы тебя мучили, и ты нас мучила. Поэтому ты - наша. Ещё раз прости, если я принёс тебе какие-то обиды. Ну, а как суд напишет, так и сделаем», - написал Разин в микроблоге.