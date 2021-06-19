В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Умер актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий

Ирина Лебедева
18 минут назад
Феликс Ростоцкий, советский и российский актер, оператор и художник-постановщик скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщил Фонд Ростоцких на своей странице в Фейсбуке.
Умер актер Феликс Ростоцкий
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru
Феликс был одним из творческой династии Ростоцких. Отец, Болеслав Ростоцкий, был автором книг и учебников по истории русского театра. Брат, Йозеф Ростоцкий, - преподаватель истории театра в ГИТИС. Дядя – известный режиссер Станислав Ростоцкий.
«Российская газета» напомнила интересный эпизод из творческого пути мастера кино.. В знаменитой киноленте «Семнадцать мгновений весны» он принимал участие как художник-постановщик. Но мало кто знает, что он там бы еще и «руками» Тихонова- Штирлица и Евстигнеева-Плейшнера. У Тихонова на правой руке была татуировка "Слава", и на крупном плане это было бы заметно, а у Евстигнеева был ужасный почерк.
" Так что ежика, там, лису из спичек выкладывал я, в ту пору - ассистент художника. Тихонов моими руками рисовал бумажки с Борманом, Гиммлером и Герингом. Я же писал шифровки и телеграммы за Плейшнера - Евстигнеева: нужен был разборчивый почерк, чтобы и зритель прочел - все телеграммы показаны крупным планом, а Евстигнеев писал, как курица лапой", - цитирует воспоминания Ростоцкого издание.
Также художник работал над лентами "Кольца Альманзора","Признать виновным", "Внимание! Всем постам...", "Идеальное преступление", "Сматывай удочки", "Примадонна", "Дом с привидениями", "Тайна Лебединого озера", "Моя граница" и другими.
Шоу-бизнес,Феликс Ростоцкий,Владимир Качан,Станислав Ростоцкий,"Российская газета",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители