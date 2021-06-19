Умер актер Феликс Ростоцкий

«Российская газета» напомнила интересный эпизод из творческого пути мастера кино.. В знаменитой киноленте «Семнадцать мгновений весны» он принимал участие как художник-постановщик. Но мало кто знает, что он там бы еще и «руками» Тихонова- Штирлица и Евстигнеева-Плейшнера. У Тихонова на правой руке была татуировка "Слава", и на крупном плане это было бы заметно, а у Евстигнеева был ужасный почерк.