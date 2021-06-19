Ивлеева уехала к Галкину на день рождения без Элджея

Настя Ивлеева ранее анонсировала свой новый проект – это нечто новое для нашей страны, реалити-шоу с травести-участницами. Вернее, участниками. Что-то подобное уже существует на зарубежном телевидении, называется «Гонки РуПола».

Фото: Instagram Instagram

И вот вчера в известном столичном гей-клубе Ивлеева устроила закрытый прогон своего шоу, - сообщил Телеграм-канал «Только никому ».

Предполагается, что шоу станет постоянным, а записи действа будут выкладываться на ютуб. Насколько скандальный проект приживется и будет ли он иметь успех у публики – покажет время.

«Все девочки вчера остались довольны. Особенно победительница-королева и ее свита, которым подогнали 3 бутылки дорогого шампанского Dom Perignon почти за 20к каждая», - пишет ТГ-канал.

На мероприятии рядом с Ивлеевой не было ее супруга. Прямо с прогона Настя поехала к Галкину на день рождения – тоже без Элджея.