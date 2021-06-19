Ивлеева уехала к Галкину на день рождения без Элджея

Настя Ивлеева ранее анонсировала свой новый проект – это нечто новое для нашей страны, реалити-шоу с травести-участницами. Вернее, участниками. Что-то подобное уже существует на зарубежном телевидении, называется «Гонки РуПола».
И вот вчера в известном столичном гей-клубе Ивлеева устроила закрытый прогон своего шоу, - сообщил Телеграм-канал «Только никому ».
Предполагается, что шоу станет постоянным, а записи действа будут выкладываться на ютуб. Насколько скандальный проект приживется и будет ли он иметь успех у публики – покажет время.
«Все девочки вчера остались довольны. Особенно победительница-королева и ее свита, которым подогнали 3 бутылки дорогого шампанского Dom Perignon почти за 20к каждая», - пишет ТГ-канал.
На мероприятии рядом с Ивлеевой не было ее супруга. Прямо с прогона Настя поехала к Галкину на день рождения – тоже без Элджея.
Несколькими месяцами ранее Ивлеева и ее партнеры, бывшие топ-менеджеры Procter & Gamble
, Bacardi Rus, «Данон Россия», «Пятерочка» и «Дикси»
Виталиус Паулюс и Алексей Клочков
, зарегистрировали
компанию «Коленки пчелы». Производить они планируют чипсы, энергетические напитки и шоколад.
Партнеры планируют потратить на запуск брендов 30-60 миллионов рублей, а инвестировать будут пропорционально долям в совместной компании: 45% — у Ивлеевой, по 27,5% — у Паулюса и Клочкова. Последний рассказал, что партнеры ожидают, что их бренды в ближайшее время займут измеряемые миллиардами рублей доли в своих сегментах рынка.